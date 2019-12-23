Pınar Karşıyaka geçen sezonu yakaladı

Pınar Karşıyaka, şimdiden geçen sezonki performansını yakaladı. Geçen sezon ligde sezon boyunca 28 maçta 11 galibiyet alabilen yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon henüz 13 haftada aynı galibiyet sayısına ulaştı. Kaf-Kaf tek galibiyet daha alması durumunda 2017-18 sezonundaki 30 maçta 12 galibiyetlik performansını da yakalayacak. İlk yarının bitimine 2 maçın kaldığı ligde bu hafta OGM Ormanspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, ardından liderlik yarışı yaptığı Anadolu Efes'i devrenin finalinde zirve için ağırlayacak. Kaf-Kaf'ta sezon başından beri sakat olan yeni transferlerden Tony Crocker'ın da OGM Ormanspor maçında parkelere dönmesi bekleniyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)