Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol maç sonucu: 96-91

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, erteleme maçında Gaziantep Basketbol'u ağırladı. Maça Frankamp ve Dotson'un üçlükleriyle 6-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol'a Karşıyaka Kenan ve pota altından Delgado ile Vitto Brown'la yanıt vermeye çalıştı. İlk 6 üçlük denemesinde 5 isabet bulan konuk ekip, Muhsin'in de pota altından katkısıyla 23-9'luk skorla farkı 14 sayıya çıkardı. Bu dakikadan sonra McCollum'un üst üste üçlükleriyle oyuna ortak olan ev sahibi farkı 6'ya indirdi. İlk periyot 32-26 Gaziantep ekibi lehine sonuçlandı.

İkinci periyodun başında yine McCollum'un üçlüğü farkı 3'e düşürdü. Vitto Brown'ın basketi durumu 35-35'e getirip maçın başından beri ilk kez skoru eşitlerken, Karşıyaka ardından Jaylon Brown'ın sayılarıyla devrenin bitimine 6 dakika 16 saniye kala ilk kez 37-35 öne geçti. Pınar Karşıyaka, öne geçtikten sonra ilk yarıda 7'de 6 üçlük isabetiyle oynayan McCollum, Kuzminskas, Vitto Brown ve Berkan'ın basketleriyle 10 sayılık üstünlüğü bulup bu kez farkı çift haneleri sayılara çıkaran taraf oldu. Gaziantep temsilcisi Dotson'un üçlükleriyle oyundan kopmazken, devre 53-48 Karşıyaka üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü periyotta farkı eriten Gaziantep Basketbol, Frankamp'ın üçlük isabetiyle skoru 58-57 yapıp tekrar öne geçti. Ev sahibinden McCollum, konuk ekipten Dotson'un karşılıklı düellosuna dönen periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. McCollum 3 periyot sonunda 35, Dotson 26 sayı üretirken, dördüncü periyot 73-73 eşitlikle başladı.

Çok çekişmeli geçen son periyotta bitime 2 dakika kala Vitto Brown'ın üçlüğüyle 93-91 öne geçerek ardından maçın yıldızı McCollum'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, salondan 96-91 galip ayrıldı. Ligde 12 maçta 9 galibiyetle üçüncü sıraya tırmanan yeşil-kırmızılı ekipte McCollum, 43 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Yiğit Gönültaş

PINAR KARŞIYAKA: McCollum 43, Jaylon Brown 9, Kenan Sipahi 13, Vitto Brown 16, Delgado 6, Kuzminskas 3, Berkan 6, Ali Efe, Mert

GAZİANTEP BASKETBOL: McIntyre 29, Hammonds 7, Dotson 28, Frankamp 13, Muhsin 14, Egbunu, Metin, Leon Harun, Birkan

1'İNCİ PERİYOT: 26-32

İLK YARI: 53-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-73