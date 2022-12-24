Pınar Karşıyaka – Frutti Extra Bursaspor: 81-80

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Frutti Extra Bursaspor ’u büyük heyecana sahne olan maçta 81-80 mağlup ederek üst üste 5’inci galibiyetini aldı. Bursa ekibinin ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Maça Dudzinski’nin basketleriyle başlayan konuk ekip Onuralp, Needham ve Clemmons’un dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili olarak ilk çeyreği 31-21 önde tamamladı. Bursa temsilcisi bu bölümde 7 kez 3 sayılık basket buldu.

İkinci periyotta yine çizgi dışından skor üreten Bursaspor karşısında Delgado’nun pota altından bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışan Pınar Karşıyaka, savunmada istediği oyunu sergileyemeyince soyunma odasına 10 sayı geride girdi: 41-51.

Karşılıkla basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte top kayıpları yaşayan ve hücumlardan boş dönen Bursaspor karşısında Angola ve Jaylon Brown ile etkili olan Karşıyaka, son bölüme girerken farkı 5 sayıya indirdi: 59-66.

Final periyodu büyük heyecana sahne oldu. Angola, McCollum ve Berkan’ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 35’inci dakikada Vitto Brown’un dış atıştan bulduğu basketle 73-71 öne geçti. Ev sahibi ekip farkı 7 sayıya (78-71) kadar çıkarsa da Onuralp’le farkı eriten Bursa ekibi bitime 45 saniye kala Dudzinski’nin üçlüğüyle (78-79) tekrar öne geçti.

Bitime 14 saniye kala mola alıp (78-80) son hücumunu yapan Karşıyaka’da 3 serbest atış kazanan Angola son atışını kaçırırken (80-80) hücum ribaundu alan Delgado, bitime 2 saniye kala kendisine yapılan faul sonrası 2 serbest atıştan 1’ini sayıya çevirdi: 81-80. Bursaspor’da son saniyede Needham’ın 2 sayılık atışı kaçınca Pınar Karşıyaka maçı 1 sayı farkla kazandı: 81-80.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 17, Angola 15, Delgado 15, Vitto Brown 9, Kenan, McCollum 17, Berkan 8, Ali Efe, Mert

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 19, Onuralp 19, Auguste 10, Dudzinski 10, Clemmons 14, Ahmet Düverioğlu, Ömer Utku 2, Yiğitcan 6, Enes

1'İNCİ PERİYOT: 21-31

İLK YARI: 41-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-66

İZMİR, (DHA)