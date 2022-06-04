Pınar Karşıyaka frene bastı

Birçok ismi listesine alan Kaf-Kaf, piyasadaki yüksek rakamlar üzerine beklemeye geçti. Döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle yabancı oyuncu maliyetlerinin çok yükseldiği ligde yerli oyuncuların talep ettiği ücretler de dev rakamlara ulaştı.

Mevcut kadrosuna olan borcunun yanı sıra FIBA'da transfer yasağı taksidi ödemeleri olan Karşıyaka, bir yandan yeni sezon için bütçe oluştururken, bir yandan transferde talip olduğu isimlerin fiyatlarını daha makul seviyelere çekmeye çalışacak. Transferde adı Karşıyaka'yla anılan Tofaş'ın guardı Berk Uğurlu'nun Avrupa'da forma giymek istediği öğrenilirken, yine Kaf-Kaf'ın listesindeki Bahçeşehir Koleji'nden kısa forvet Erkan Yılmaz'ın kulübüyle sözleşmesi sürüyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)