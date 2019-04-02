Pınar Karşıyaka fırsat tepti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe Beko'ya evinde 88-81 yenilen Pınar Karşıyaka, rakiplerin takıldığı haftada Play-Off hattına yerleşme şansını tepti.

Ligde Play-Off barajında yer alan Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Sompo Japan, haftayı mağlubiyetle kapatıp 22 maçta 11'er galibiyette kaldı. Son 4 maçın 3'ünü kazanıp 10 galibiyete ulaşan Karşıyaka, Evans'ın yokluğunda 3 yabancıyla Euroleague'de son 3 yılda final oynayıp bu yıl da normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen güçlü rakip karşısında baş baş bir oyun ortaya koymasına rağmen yenilmekten kurtulamadı. Yeşil-kırmızılılar, kalan 6 maçta son 2 yıldır kaçırdığı Play-Off'u yakalamaya çalışacak.

UZUN SIKINTISI

Pınar Karşıyaka, bu sezon uzun forvet sıkıntısını aşamadı. İlkan Karaman'dan beklediği verimi bir türlü alamayan Kaf-Kaf, Euroleague temsilcisi Gran Canaria'dan transfer ettiği Chis Evans'dan da umduğunu bulamadı. Sakatlığı bulunan, yeni Antrenör Dirk Bauermann'la da yıldızı barışmayan Evans, son 3 maçta forma giymedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)