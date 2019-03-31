Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe önünde

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda yükselişe geçen Pınar Karşıyaka, yarın lig ve Euroleague'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçın bilet fiyatları öğrenci 20, tam 40, VIP tribün 80 TL olarak açıklandı. Deplasman tribünü biletleri şimdiden tükenirken salonun tıklım tıklım dolması bekleniyor. Karşıyaka'da sakatlığı gerekçesiyle son 2 maçta oynamayan Evans, yine görev yapmayacak.

Hafta içinde FIBA Europe Cup çeyrek finalinde İtalya'da Dinamo Sassari'ye dramatik bir şekilde elenen Pınar Karşıyaka, ligde Antrenör Dirk Bauermann yönetiminde son 4 maçta 3 galibiyetle Play-Off yarışı veriyor. Evindeki son 6 maçın 5'ini kazanan yeşil-kırmızılı ekip, 21 haftada 10 galibiyet elde etti. Euroleague'de son 3 sezonda final oynayıp bu yıl da hafta içinde Olimpia Milano'yu deplasmanda yenerek normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe ise ligde 20 maçın 17'sini kazandı.

İZMİR, (DHA)