Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 81-88

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde Fenerbahçe Beko'ya 88-81 mağlup oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada tribünler tıklım tıklım doldu. Sarı lacivertlilerde Guduric 20, Kalinic 18 sayıyla galibiyete katkı yaparken yeşil kırmızılılara Walker'ın 21 sayısı yetmedi. Ligde üst üste 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanışan Karşıyaka, 22 maçta 10 galibiyette kalırken THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, 21 maçta 18'inci galibiyetini aldı. Karşılaşmada ev sahibinden Evans, konuk ekipten Sloukas ve sakatlığı bulunan Vesely forma giymedi.

Karşıyaka'da Marei, Fenerbahçe'de Ahmet'in pota altından karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyot, ev sahibinden Walker'ın son saniye üçlüğüyle 15-17 sonuçlandı. İkinci periyotta Fenerbahçe, kısa süre içinde farkı önce 9, sonra 21-32'yle 11 sayıya kadar çıkardı. Bu bölümde Berk ve Walker'ın sayılarıyla 9-0'lık seri bulan Karşıyaka, farkı 1 sayıya indirdi. Sahneye çıkan Guduric, yeşil kırmızılıların Fenerbahçe'yi yakalamasına izin vermedi. İlk yarıda ev sahibinden yalnız 4 oyuncu skor üretebildi. Guduric'in son saniyede orta sahadan bulduğu 3 sayılık basketle devre 46-39 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta sarı lacivertliler Green ve Guduric'un etkili oyunuyla 13 sayılık üstünlüğü buldu. Kanarya, dördüncü periyoda 63-56 önde başladı. Son periyodun başında Erdi'yle 3 sayılık basket bulan Kaf-Kaf, farkı 4 sayıya indirerek taraftarının desteğiyle oyuna yeniden ortak olmaya çalıştı. Fenerbahçe rakibine Green'in üçlüğüyle yanıt verdi. Karşıyaka'nın Birkan ve Henry'le etkili olduğu periyotta Melli, Kalinic ve Melih'le kritik sayılar bulan konuk ekip, yeşil kırmızılıların kendisini yakalamasına izin vermeyip salondan 88-81 galibiyetle ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Halil Baldemir (xx), Alper Özgök (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 11, Henry (xx) 8, Birkan (xxx) 11, Erdi (x) 3, Marei (xxx) 19, Walker (xxx) 21, İlkan (x) 4, Tayfun (x), Egemen (x) 4

FENERBAHÇE BEKO: Dixon (x), Green (xxx) 14, Melli (xxx) 9, Kalinic (xxx) 18, Ahmet (xxx) 7, Guduric (xxx) 20, Datome (xx) 5, Melih (xx) 6, Sinan (xxx) 9

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 39-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-63