MENÜ

Pınar Karşıyaka erteleme maçında çıkış arıyor

Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftalarda zirve yarışı verirken üst üste 2 kez evinde olmak üzere son 5 maçta 3 mağlubiyetle düşüşe geçen Pınar Karşıyaka, yarın erteleme sınavında Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

04 Ocak 2022, Salı 10:50 Son Güncelleme:
- A +
Pınar Karşıyaka erteleme maçında çıkış arıyor

İlk yarının son maçını oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde 14 maçta 9 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Pınar Karşıyaka, mücadeleden galibiyetle ayrıldığı takdirde devreyi 5'inci sırada tamamlayacak. Büyükçekmece ise 13 maçta 3 galibiyetle alt sıralarda bulunuyor. İki takım arasında 26 Aralık'ta oynanması gereken maç ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenmişti.

İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...