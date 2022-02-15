Pınar Karşıyaka, Dörtlü Final için parkede

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı kazanan taraf adını Bursa'da 18-20 Şubat tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek taraf yarı finalde Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

Lig ve EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'e sezonun ilk yarısında deplasmanda 1 sayı farkla 78-77 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rakibini ev sahibi olduğu rövanşta 78-73 yenmişti. Karşıyaka'da sakatlıkları süren Semih Erden ve Blackmon yarın yine forma giyemeyecek. Ameliyat olduktan sonra 2 aylık tedavi süreci tamamlanıp takıma dönen Michael Roll ise şans bulması halinde parkede olacak.

DHA