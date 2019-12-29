Pınar Karşıyaka deplasmanda rahat kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda OGM Ormanspor’u 86-70 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünde ev sahibi ekip James ve Cevher Özer’in 3 sayılık basketleriyle skor üretti. Hücumda etkili olan ve pota altını iyi savunan konuk ekip, ilk 5 dakikayı 15-8 önde geçti. Hızlı hücumlarında Birsen ve Crocker ile skor üreten Pınar Karşıyaka, periyodu 26-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan OGM Ormanspor, Dorukhan Engindeniz’in 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 5’e indirdi: 22-27. Bu periyotta Ormanspor, Karşıyaka’nın hızlı hücumlarını durdurmakta zorlandı. İki takımında da dış atışlarla sayı üretmeye çalıştığı periyot sonucunda Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-35 önde girdi.

3. periyotta Kikanovic, Babic ve Dorukhan ile hücumda etkili olan Ankara temsilcisi, 26. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 51-54. Taylor’ın 3 sayılık basketiyle 28. dakikada farkı, skor 51-61’de tekrar 10 sayıya çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu 65-53 önde tamamladı. 4. periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı üretemeyen OGM Ormanspor, 35. dakikaya 17 sayı geride girdi: 55-72. Etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka karşılaşmayı 86-70 kazandı.