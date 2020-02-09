Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, Sigortam.net İTÜ Basket’i deplasmanda 91-81 mağlup etti. Ufuk Sarıca yönetimindeki takım böylece ligde 16. galibiyetini almış oldu.

09 Şubat 2020, Pazar 14:57 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı

Basketbol Süper Ligi 19.hafta maçında Pınar Karşıyaka deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket’i 91-81 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 16. galibiyetini alan İzmir ekibi Anadolu Efes ile galibiyet sayılarını maç fazlası ile eşitlemiş oldu.


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

     Hakemler: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

     Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 26, Mehmet Yağmur 15, Huff 8, Ramazan

 Tekin 10, Campbell 19, Utku Saraloğlu, Alp Oktay 3, Evrim Berk Özkan

     Pınar Karşıyaka: Taylor 11, Triche 16, Metecan Birsen 2, M’Baye 7,

 Semih Erden 18, Yunus Sonsırma 5, Crocker 7, Onuralp Bitim 16, Morgan 3, Nusret

 Yıldırım 6, Arca Tülüoğlu, Adem Bona

     1. Periyot: 26-22

     Devre: 40-51

     3. Periyot: 59-77



İSTANBUL (AA)

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