Pınar Karşıyaka ciddiyeti elden bırakmayacak

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda ZZ Leiden'i de 36 sayı farkla, 112-76 yenerek çeyrek finali grup aşamasının bitimine 2 maç kala garantileyen namağlup lider Pınar Karşıyaka, Avrupa arenasında son 9 sezonda 7'nci kez finaller aşamasına adını yazdırdı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yakaladığı tarihi galibiyet serisiyle üst üste 9'uncu galibiyetini alan, Europe Cup'ta çıktığı 12 maçın 11'ini kazanan Kaf-Kaf, bu sezon final kabusunu yenip kupayı kazanmak için dev bir adım attı. Art arda 3 sezondur Avrupa'ya çeyrek final aşamasında veda eden Karşıyaka, bu yıl Sarıca önderliğinde hedefini kupa olarak belirledi.

4'te 4 yaptığı L Grubu'nda kalan 2 maçını Enisey'le deplasmanda, Bahçeşehir Koleji'yle evinde oynayacak Karşıyaka, tek galibiyet daha alırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan lider çıkacak. Kaf-Kaf, lider olursa K Grubu'nun ikincisiyle, ikinci olursa ise K Grubu lideriyle çeyrek finalde eşleşecek. Bu grupta Ukrayna temsilcisi 4 galibiyetli BC Kyiv Basket ve 3 galibiyet alan Ventspils de temsilcimiz gibi çeyrek finali erken garantiledi. Yeşil-kırmızılı ekibin son 8'de daha önce farklı sezonlarda rakip olduğu Letonya temsilcisi Ventspils'le karşılaşma ihtimali yüksek olarak görülüyor.

CİDDİYETİ BIRAKMAYACAK

Avrupa'da bu sezon fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, kalan 2 grup maçında ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi.

"Güzel bir galibiyetle matematiksel olarak gruptan çıkmayı garantiledik" diyen Sarıca, Leiden randevusu sonrası, "Bundan dolayı mutluyum. Birincilik ve ikincilik kısmı kesinleşmedi ama kalan 2 maçımızı da tüm ciddiyetimizle oynayacağız ve grubu birinci bitirmek adına elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

DHA