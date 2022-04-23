Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol maç sonucu: 70-78

ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Büyükçekmece Basketbol’la karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka, salondan 78-70 mağlup ayrıldı. Maça iyi başlayan Pınar Karşıyaka birinci çeyreği 23-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi yeşil-kırmızılılar devreye 1 sayı farkla, 39-38 galip girdi. Konuk Büyükçekmece Basketbol üçüncü periyotta toparlandı. Hem hücumda hem de savunmada daha etkili bir görüntü ortaya koyan Büyükçekmece Basketbol üçüncü çeyreği 56-51’lik skorla önde kapattı. Son çeyrekte de Karşıyaka’ya geçit vermeyen konuk takım İzmir deplasmanından 78-70 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx), Ali Köseoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre 6 (xx), Mahir (x), Can (x), Roll 10 (xx), Mbaye 13 (xx), Taylor 7 (xx), Tyus 6 (xx), Colson 21 (xxx), Burak Can 7 (xx),

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Kadir (xx), Milosevic 6 (xx), Mehmet Fırat (xx), Miller 14 (xxx), Mustafa 2 (xx), Crawford 23 (xxxx), Enes Berkay 4 (xx), Bruinsma 6 (xx), Herun 13 (xxx), Kadir 10 (xxx)

1'İNCİ PERİYOT: 23-14

İLK YARI: 39-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-56

DHA



