Pınar Karşıyaka bu sezon ilk kez kaybetti

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kazanıp liderlik koltuğuna oturan Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda Belçika temsilcisi Spirou Charleroi'ye deplasmanda 81-76 yenilerek, bu sezon ilk kez resmi bir müsabakayı kaybetti. Ligde 4'te 4 yapıp, Avrupa Kupası 1'inci eleme turunda ise Boras Basket'i her iki maçta da deviren Kaf-Kaf, 6 maç sonra mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın oyuncularından daha dikkatli olmalarını istediği ve gereken dersleri çıkaracaklarını söylediği öğrenildi. İzmir ekibi bu hafta ligde Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.