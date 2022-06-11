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Pınar Karşıyaka Berkan Durmaz'ı bırakmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi 95 milyon TL'lik taslak bütçeyle yola çıkarak kadrosunu çok büyük oranda değiştirecek Pınar Karşıyaka, milli forveti Berkan Durmaz'ı bırakmadı.

11 Haziran 2022, Cumartesi 13:37 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka Berkan Durmaz'ı bırakmadı

Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon Tofaş'tan transfer olarak ligde 4.2 sayı, 2.9 ribaund ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki uzun forvetle yeniden anlaşıldı.

Berkan, A Milli Takım 'da da görev yapıyor. Kadrosundaki tüm yabancılar ile yerlilerden Semih Erden, Burak Can, Can Korkmaz, Yunus Sonsırma, Mahir Ağva'yla yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'nın listesindeki altyapısında yetişen eski oyuncusu Darüşşafaka'dan pivot Görkem Doğan'ın ise Bahçeşehir Koleji'yle anlaştığı öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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