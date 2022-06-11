Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon Tofaş'tan transfer olarak ligde 4.2 sayı, 2.9 ribaund ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki uzun forvetle yeniden anlaşıldı.

Berkan, A Milli Takım 'da da görev yapıyor. Kadrosundaki tüm yabancılar ile yerlilerden Semih Erden, Burak Can, Can Korkmaz, Yunus Sonsırma, Mahir Ağva'yla yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'nın listesindeki altyapısında yetişen eski oyuncusu Darüşşafaka'dan pivot Görkem Doğan'ın ise Bahçeşehir Koleji'yle anlaştığı öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)