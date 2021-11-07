Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde 6. galibiyetine ulaştı

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, zor bir deplasmanda galip gelen oyuncularını kutladı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi’nin taraftarının desteğiyle iyi mücadele ettiğini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Bonzie Colson, Akil Mitchell ve Alex Tyus yoktu. Ancak süre alan tüm oyuncularımız gerçek bir takım gibi müthiş bir mücadele gösterdiler. İkinci yarının başında geriye düşmemize rağmen kısa beşlerle oynadığımız 6-7 dakikalık sürede oyunun dengesini tamamen lehimize çevirdik. Kenardan gelen oyuncularımızın verdiği katkı da galibiyetimizde büyük bir rol oynadı. Zor bir haftayı yine lider olarak bitireceğiz belki de. Camiamız için gurur verici bir şey, herkesi tebrik ediyorum."

Ligde 7. haftada 6 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, ligde 8. haftada 14 Kasım Pazar günü Beşiktaş Icrpyex’i konuk edecek.

İzmir temsilcisi, bu müsabakadan önce FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta mücadelesinde 9 Kasım Salı günü İspanya’da BAXI Manresa ile karşılaşacak.

İZMİR (AA)