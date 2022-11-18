Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçından yenilgi ile ayrılan Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Türk Telekom’un rakibi olacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.30’da başlayacak.

Lige hızlı bir giriş yapan Pınar Karşıyaka, üst üste ilk 3 maçını kazandı. Daha sonra önce evinde Tofaş’a yenilen yeşil-kırmızılılar ardından deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya da kaybetti. Başantrenör Ufuk Sarıca ve öğrencileri bu kötü gidişatı durdurmak için Türk Telekom deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Pınar Karşıyaka, ligde 10’uncu sırada yer alıyor. (DHA)