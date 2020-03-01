İZMİR, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Gaziantep Basketbol galibiyetiyle sezon başından bu yana zirve için çekiştiği Anadolu Efes'ten liderliği maç fazlasıyla devralan Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom deplasmanına çıkacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Ligde ilk yarıda uzatmanın son saniyesinde aldığı Anadolu Efes yenilgisi sonrası çıktığı 5 maçı üst üste kazanan Kaf-Kaf, 20 haftada 17 galibiyetle zirvede yer alıyor. Türk Telekom ise 20 maçta 10 galibiyet, 10 mağlubiyet aldı. İki takımın 12 Şubat'ta aynı salonda Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nda oynadığı maçı Türk Telekom 62-56 kazanmıştı. Karşıyaka, bu maçın ardından 4 Mart'ta FIBA Europe Cup çeyrek final ilk sınavında Kiev Basket'e konuk olacak.