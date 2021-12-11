Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: Biz bize her zaman inandık

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon grup aşamasını son maçta geçip finale kadar yürüdüklerini belirten Sarıca, 2 çok önemli eksiğe ve her takımda olabilen gelgitleri yaşamalarına rağmen gruptan çıkmak için en iyisini yapacaklarını söyledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda tur şansını Stal Ostrow ile Polonya’da yapacağı son maça bıraktıklarını belirten Ufuk Sarıca, yaşadıkları sıkıntılara rağmen tur atlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti. Her takımın sezon içinde yaşadığı sıkıntılarla boğuştuklarını belirten Sarıca, “Özellikle kasım ve aralık ayı çok yoğun bir maç temposuyla geçiliyor. Sezona iyi bir başlangıç yapmıştık ancak şu an hem form düzeyi olarak hem de sakatlıklardan dolayı oyun düzeni içinde bir takım gelgitlerimiz oluyor. Ancak biz bize her zaman inandık ve inanıyoruz" diye konuştu.

"TÜM TAKIMLAR DALGALANMALAR YAŞIYOR"

Ufuk Sarıca, "Euroleague’de olsun EuroCup’ta olsun veya Şampiyonlar Ligi’nde birçok takım aynı dalgalanmaları, bu tür sıkıntıları yaşıyor. Biz de bu dönemden geçiyoruz. Ancak ING Basketbol Süper Ligi’nde hedeflediğimiz yerdeyiz. Geçen sezonda da Şampiyonlar Ligi’nde tur aşamamız son maça kalmıştı ve o son maçtan sonra diğer grup aşamasını da geçip kimsenin beklemediği bir yerde final oynamıştık. Bu sezon bizi çok erken favori gösterdiler ve ben bunun yanlış olduğunu, erken olduğunu söylemiştim. Çünkü bizim 9-10 tane yeni oyuncumuz var ve bu kadar erken favori gösterilmek doğru değildi. Bugün de bunun yansımasını yaşıyoruz. Zor bir dönemeçten geçiyoruz ancak bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

"SAKATLARIMIZ BELİMİZİ BÜKTÜ"

Çok önemli iki sakatlıkla birçok planlarının alt üst olduğuna değinen Sarıca, “Semih’in sakatlığı var ve sezona çok iyi başlamıştı. Sahalardan yaklaşık 2.5 ay uzak kalacak ve uzun pozisyonunda bizi oldukça zorlayacak. Bunun üzerine bir de Michael Roll’un dizinde sakatlığı var. O da önümüzdeki hafta başında bir ameliyat geçirecek. Roll da yaklaşık 2.5-3 ay takımdan uzak kalacak. Bu olumsuzluklara rağmen elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak için biz yine her zaman sahada olacağız. Sonuçta takımımıza, ekibimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Yaşanan tüm ekonomik zorluklara, kurdaki oynamalara rağmen takımı koruyup aynı hedeflere gitmeye çalışacağız. Hayallerimizin peşinde koşup bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız" yorumunu yaptı.