Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Euroleague'de son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes'i deplasmanda 2 uzatma sonucunda 112-111 yenerek sükse yapan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda liderlik için çok kritik son içi saha sınavına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta 5'inci hafta mücadelesinde bir basamak üzerinde lider durumda bulunan Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 40, tam 70, VIP 250 ve 350 TL olarak açıklandı. Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 iç saha maçını cezası nedeniyle seyircisiz oynayan Pınar Karşıyaka, yarın Avrupa'da bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Grupta oynadığı 4 maçta evindeki 2 karşılaşmayı kazanıp, deplasmandaki 2 randevuyu kaybeden Pınar Karşıyaka, Reggio Emilia'nın averajla üzerinde ikinci sırada yer alıyor. Bonn ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider durumda. Rakibiyle Almanya'da oynadığı ilk maçı 83-71 kaybeden Karşıyaka, rövanşta 12 sayı farkın üzerinde galip gelerek olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü de eline almaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibine yenilir ise liderlik yarışında havlu atacak. Karşıyaka, liderliği elde edecek takımın direkt son 16'ya kalıp, ikinci ve üçüncü sırayı alacak ekiplerin son 16 turu için Play-In oynayacağı gruptaki son maçında ise 21 Aralık'ta Yunanistan'da AEK'ya konuk olacak.

AVRUPA'DA 20 BİNİNCİ SAYI PEŞİNDE

Basketbolda Koraç Kupası'nda 1975-1976 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde 252'nci maçına çıkacak temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarın 20 bininci sayısını kovalayacak. Avrupa arenasında oynadığı 251 maçta 135 galibiyet, 114 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Karşıyaka, bu maçlarda 19 bin 950 sayı attı. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın 50 sayı bulduğunda uluslararası arenada 20 bin sayı barajını geçecek.

DHA