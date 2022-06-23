ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da transferler ardı ardına açıklanıyor. Kenan Sipahi, Errick McCollum ve Thomas Akyazılı’yı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Bilbao Basket takımında forma giyen 25 yaşındaki Dominikli pivot Angel Delgado’yu renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Karşıyaka, Delgado’ya “Hoş geldin” dedi.
2.06 boyundaki Angel Delgado, 2018-2019 sezonunda kısa dönem Los Angeles Clippers forması da giymişti. Delgado, geçtiğimiz sezon İspanya’da 11.3 sayı, 8.5 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.