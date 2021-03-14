Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes maçı öncesi hata yapmadı

Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde son 2 sezonda yine ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'nın flaş takımı olan Pınar Karşıyaka, ligde 14 sayı geriye düştüğü deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor engelini 75-69'la aştı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde 8'li Final yolunda İtalya'da Happy Casa Brindisi deplasmanını kaybettikten sonra Süper Lig'de tutuk başladığı deplasmanda çift haneli skorlarla geriye düşmesine rağmen kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka, son 16 maçta 15 galibiyetle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini korudu. 24 haftada 20 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka, haftaya lider Anadolu Efes'i konuk edeceği maç öncesi hata yapmadı.

"Kötü günümüzde bile oyuncularım pes etmiyor" diyen Ufuk Sarıca, "Dün de pes etmedik. İlk yarıda çok kötü bir enerjideydik. Bunun bazı nedenleri vardı, maçtan önce ısınmada Kennedy'nin sakatlığı nüksetti, Mahir'in rahatsızlığı vardı, Morgan'ın bel ağırlarıyla oynaması bizim enerjimizi ve kapasitemizi düşürdü. Bunlar bizim kadromuzla ilgili olan gerçeklerimiz. Pes etmeyen bir Karşıyaka vardı ve ligin en önemli deplasmanlarından galibiyetle döndük. Ligde iyi gidişatımızı sürdürüyoruz. Sezon başından beri kadromuza takviye yapmadık. 1 gün dinlendikten sonra FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Hapoel ve ligdeki Anadolu Efes maçlarına hazırlanacağız" dedi.