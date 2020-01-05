Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maç sonucu: 80-82

Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Pınar Karşıyaka, sahasında haftaya lider giren Anadolu Efes'i konuk etti.

Zirve veren iki ekibin mücadelesinde Anadolu Efes, rakibini uzatma sonunda Shane Larkin'in son saniye basketiyle 82-80 mağlup etti.

Kazananın ilk devreyi lider tamamlayacağı maçın sonucunda 15. maçında 14. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, ilk yarıyı da lider tamamlarken Pınar Karşıyaka ise ligde 3. mağlubiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 11-10 üstün geçen Anadolu Efes önüde M’Baye ile üstünlük kuran Pınar Karşıyaka son 3 dakikaya 15-14 önde girdi. Larkin ve Micic’le 3 sayılık basketler bulan Anadolu Efes, Buğrahan’ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle periyodu 23-18 galip tamamladı.

İkinci periyodun başında Micic ve Pleiss’le basketler bulan konuk ekip, 16. dakikada Singleton’un faul atışından bulduğu sayılarla farkı 11 sayıya çıkardı: 34-23. Devrenin son dakikasına 40-30 önde giren Anadolu Efes, ikinci periyodu 42-32 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda Metecan Birsen, Taylor ve Morgan’ın sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, 24. dakikada farkı 3 sayıya (41-44) kadar indirdi. Savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala Kennedy’nin basketiyle 49-49 eşitliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, periyodu 52-50 galip tamamladı.

Dördüncü periyoda Taylor’un 3 sayılık basketiyle başlayan ve 53-52 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Taylor’un etkinliğini sürdürdüğü bölümde Metecan Birsen’in 3 sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 62-56. Anadolu Efes’in Shane Larkin’le yakaladığı 7-0’lık seriyle tekrar 63-62 öne geçtiği müsabakada son 20 saniyeye 73-73 eşitliklikle girildi. İki takımın da birer hücumdan faydalanamadığı müsabakanın normal süresi 73-73 berabere sona erdi.

Uzatma periyoduna 7-0’lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 7 sayıya (80-73) çıkaran Anadolu Efes’e 7-0’lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka bitime 1 dakika 27 saniye kala 80-80 eşitliği yakaladı. Son hücumda Larkin’le hücumu değerlendiren Anadolu Efes, müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 4. periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

Basketbol Süper Ligi | Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Duhan Köyiçi

Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Crocker 2, Metecan Birsen 15, M’Baye 11, Morgan 12, Yunus Sonsırma, Semih Erden 9, Onuralp Bitim, Kennedy 8, Nusret Yıldırım 6

Anadolu Efes: Larkin 21, Micic 20, Simon 6, Singleton 15, Pleiss 12, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 8

1. Periyot: 18-23

Devre: 32-42

3. Periyot: 50-52

Normal süre: 73-73

5 faulle çıkanlar: 29.33 Semih Erden, 41.30 Morgan (Pınar Karşıyaka), 31.06 Sertaç Şanlı, 33.12 Pleiss (Anadolu Efes)



