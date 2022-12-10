Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maç sonucu: 96-75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadelede ev sahibinden McCollum, 8’de 7 üçlük isabetiyle 38 sayı üretirken, özellikle son periyotta üçlükleriyle galibiyette büyük rol oynadı. Ligde çıkışını sürdüren Karşıyaka, 9 maçta 6 galibiyete ulaşırken, son 3 maçını kaybeden Petkimspor 10 maçta 4 galibiyette kaldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Vitto Brown’ın skorer oyunu ve Kenan Sipahi ile McCollum’un dış şutlarıyla maça ağırlığını koyan Karşıyaka, öne geçip farkı 12 sayıya kadar taşıdı. İlk 10 dakika 25-17 sonuçlandı.

Ev sahibi Pınar Karşıyaka, ikinci periyodun başında McCollum’la farkı 14 sayıya taşısa da Petkimspor, pota altında etkili olup farkı 7’ye düşürdü. İlk yarının sonunda yeniden devreye giren yeşil-kırmızılılarda günün etkili ismi Vitto Brown, üst üste basketlerle farklı yeniden 14’e taşıdı. Devre sonunda soyunma odasına 49-35 Pınar Karşıyaka üstünlüğü ile gidildi.

Üçüncü periyotta Petkimspor, Prewitt’in üçlükleriyle farkı 5 sayıya kadar indirdi. Karşıyaka, Thomas ve Berkan’ın kritik isabetleriyle rakibin kendisini yakalamasında izin vermedi. Periyot sonunda Prewitt’in üçlüğüne McCollum son saniyede üçlükle yanıt verince dördüncü periyot 69-60 başladı.

Son periyodun başında yıldız guardı McCollum’la art arda 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, farkı yine açtı. Bu bölümde 5’te 5 üçlük isabeti sağlayan McCollum, takımına 96-75’lik galibiyeti getirdi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadelede ev sahibinden McCollum, 8’de 7 üçlük isabetiyle 38 sayı üretirken, özellikle son periyotta üçlükleriyle galibiyette büyük rol oynadı. Ligde çıkışını sürdüren Karşıyaka, 9 maçta 6 galibiyete ulaşırken, son 3 maçını kaybeden Petkimspor 10 maçta 4 galibiyette kaldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün

PINAR KARŞIYAKA: McCollum 38, Kenan Sipahi 9, Angola, Vitto Brown 21, Delgado 11, Kuzminskas 4, Thomas 5, Berkan 4, Ali Efe 2, Dusan, Mert 2

ALİAĞA PETKİM: Webster 9, İsmail Cem 5, Prewitt 21, Aldridge 6, Simmons 11, Ege 6, Chery, Nusret 13, Dorukhan, Murat Meriç 4, Yiğit, Ömercan

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

İLK YARI: 49-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-60

5 FAUL: Webster (26.16) (Petkimspor)

DHA