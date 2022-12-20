Pınar Karşıyaka, AEK’ya konuk oluyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Yunanistan ekibi AEK ile Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia Salonu’nda karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi; 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle B Grubu'nda 3. sırada yer alırken, Yunanistan temsilcisinin de 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Grubun son maçı olan bu zorlu mücadelede Reggiana’nın, Telekom Baskets Bonn’u mağlup etmesi durumunda Pınar Karşıyaka-AEK müsabakasını kaybeden takım direkt olarak turnuvaya veda edecek. İkinci ve üçüncü olan takım ise üst tura yükselebilmek için Play-Off oynamaya hak kazanacak.

Öte yandan Atina'da 7 Aralık Çarşamba günü oynanan Reggio Emilia maçından önce yaşanan olaylar nedeniyle FIBA, AEK'nın sahasında oynayacağı 3 müsabakaya seyircisiz oynama cezası vermişti. (İHA)