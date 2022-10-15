Pınar Karşıyaka 3’te 3 için sahaya çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı ilk iki maçı kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka, bugün Beşiktaş Emlakjet’e konuk olacak. Beşiktaş Emlakjet Akatlar Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00’de yapılacak.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’da 83-71 mağlup olduğu Telekom Baskets Bonn deplasmanından dönerek direkt İstanbul’a geçen Pınar Karşıyaka, deplasman dönüşü gurbetçi taraftarı Orhan Sinanoğlu’nun ölüm haberine üzüldü. Bonn maçını izlemek için salona giden 51 yaşındaki Sinanoğlu’nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş ise bu yıl ligde oynadığı ilk iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.