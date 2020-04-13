Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dün evliliklerinin 12. yılını kutladı. Bir süredir ev karantinasında olan ve bu süre zarfında sosyal medya hesabı üzerinden kızı Su ile mutfak hünerlerini sergileyen Pınar Altuğ, dün kendisi için çok özel bir paylaşımda bulundu.

Eşi Yağmur ile evliliklerinin 12. yılını kutlayan Pınar Altuğ nikah sırasında çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve altına da: “12 sene geçti sevgilim iyi ki sana “evet” demişim, hep evet sonsuza kadar” notunu düştü.

Çifti takipçileri tebrik ederken bir sosyal medya kullanıcısının “Ülke ve dünya bu haldeyken bu resim hiç olmamış biraz edep...” yorumu dikkat çekti.





Altuğ, gelen kötü yoruma; “Edepsizlik neresinde acaba? Evlendiğimiz gün nikahın hemen ardından çekilmiş bir fotoğraf, ülkenin haliyle ne alakası var anlatırsanız ben de anlayayım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

12 yıl önce nikah masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Su adında bir kızı var. Mutlu çift her fırsatta birbirlerini ne kadar çok sevdiğini dile getiriyor.

Kaynak: Hürriyet