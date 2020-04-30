Pınar Altuğ sosyal medyada eşiyle ilgili gelen bir yorum sonrası çileden çıktı. Yağmur Atacan'la evliliğiyle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz bir yorum yapan takipçisini adeta rezil etti. Kendisine 'yüzünüz çok çirkin', eşine ise 'Jigolo' diyen takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ "Ne desem bilemedim" dedi.

Söz konusu yorumu yapan kişinin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Takipçisinin eşi ve kendisi için yaptığı çirkin yorumun üzerine "Ne desem bilemedim..." diyen Pınar Altuğ'a sosyal medyadan destek yağdı...

Pınar Altuğ katıldığı bir programda, 2008 yılında evlendiği Yağmur Atacan, 2009'da dünyaya gelen kızı Su ve meslek hayatını ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

"17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor."

"Kocam Yağmur dünyanın magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insanı. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. Bebek yüzlü ya 'Ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, iki gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim."

"Aramızdaki yaş farkı hiç sorun olmadı. Konuşmadık bile. Acaba elimden kaçar mı, gider mi diye hiç endişe etmedim. Sanki yaşı yaşına uygun olunca oluyor mu? Denedik olmadı işte. Yağmur, beni ayakta tutan adamdır aslında."

"İş almak için kimseyle flört etmedim. Şuh pozlar vermedim. Parayı tercih etmedim. Tüm bunları yapabilmemde annemin katkısı büyük oldu. Sağlam kadındı."

"Su ilk doğduğunda bazı hayranlarım görmek için gece yarısı evimize geliyorlardı, korkuyordum."

"Evin içine girince soyadlarımızı da mesleklerimizi de dışarıda bırakırız."

Pınar Altuğ şu sıralar karantina günlerini kızı Su ile yemek videoları çekerek geçiriyor.