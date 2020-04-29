Pik noktası nedir, ne demek? Pik yapmak nedir, ne anlama geliyor?

Corona virüsü sebebiyle hayatımıza giren bir söz öbeği de pik yapmak… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Pik dönemine girdiğimizi söyleyebilirim. Bir düşüş trendine girdik ama tedbirlere uyulmazsa yeni pik dalgası olabilir” açıklaması sonrası ‘pik yapmak’ ne demek sorusu aratılmaya başlandı. Özellikle tıp literatüründe fazlasıyla kullanılan ifade birşeyin en üst yani zirve noktasına ulaşması olarak tanımlanıyor. Uzmanların son zamanlarda en çok kullandığı bu terim; corona virüsü salgınının pik noktasına ulaşıp ulaşmadığı yönündeki yorumları sırasında kullanılıyor.

Pik noktası nedir, ne demek?

Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Corona virüsü pandemisi ile ilgili pik yapmak ifadesi uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Uzmanların pik noktası diye ifade ettiği durum, corona virüsü kapan hastaların en yüksek seviyeye geleceği nokta olarak gözüküyor.

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak “Maça” anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise “Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken” anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, “Dökme demir” anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.