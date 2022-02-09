Pierria Henry: Sonuna kadar savaştık ve mücadele ettik

Turkish Airlines EuroLeague'de 18. haftanın erteleme maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Pierria Henry, açıklamalarda bulundu.





Galibiyeti değerlendiren Pierria Henry, “Önce Tanrı’ya şükrediyorum, sonrasında tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sonuna kadar savaştık ve mücadele ettik. Gerçek kimliğimizi gösterdik diyebilirim. Savunma bize ne verirse onu almaya çalışıyoruz. Boş şut bulursak onları kullanıyoruz. Ama şunun söylemem lazım, günün sonunda bizim için her şey savunmadan başlıyor. Geçiş hücumunda sayıları ve ters eşleşmeleri buluyoruz. Bunun avantajını kullanmaya çalışıyoruz” dedi.

Ribauntlardaki performansına değinen Henry, “Ben buradan bütün uzun oyuncularımıza sevgilerimi yolluyorum, çünkü onlar bütün kirli işleri yaptılar. İki gökdelen var orada ve onlar bana alanı açtı. Bu sayede ben de ribauntları aldım. Onları benim işimi kolaylaştırdı. Buradan sevgilerimi uzunlarımıza yolluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.