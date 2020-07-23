Bir dönem futbolcu olarak top koşturduğu Medipol Başakşehir'de Kasım ayında teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığına getirilen Pierre Webo, antrenörlük kariyerinin ilk şampiyonluğuna Turuncu Lacivertliler ile ulaşmasının ardından çıtayı daha da yukarıya taşıdı.

38 yaşındaki eski santrfor, ülkesinde yayınlanan Olympia Sports isimli radyo programında yaptığı açıklamada "Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğunu benimle yaşadığı için Allah'a minnettarım. Bu tecrübemi ülkemin yararına kullanmam istenirse seve seve kabul ederim." diyerek Kamerun Milli Takımı'nda görev almak istediğinin sinyallerini verdi.

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Webo, Sarı Lacivertliler'den ayrıldıktan sonra ise Osmanlıspor ve Gaziantep FK'nin yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



