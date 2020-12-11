Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı futbol değil bambaşka olaylar konuşuldu. Rumen hakemin ayrımcı sözlerine maruz kalan Pierre Webo'nun duruşundan taviz vermemesi, PSG'li oyuncuların da protestoya katılmaları derken, UEFA da hakemleri değiştirmek zorunda kalmıştı. UEFA'nın soruşturma başlattığı olayla ilgili olarak ise Webo BBC'ye konuştu. Kamerunlu futbol adamı hayatının en zor günlerini yaşadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın en zor dönemi"

Bence 8 Aralık öncesi ve sonrası şeklinde olacak. Bu tarih hiç unutulmayacak. O gece uyumak için bir doktordan yardım almak zorunda kaldım. Açıkçası bu olaydan dolayı insanların bana odaklanmalarını istemiyorum. Ben bu olayın içinde olduğum için utanıyorum. Bu 2-3 gün benim kariyerimin en zor dönemiydi. Romanya'dan bana karşı saldırgan sözler de alıyorum.





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