Pierre Webo: Hayatımın en zor günleriydi! Uyumak için doktordan yardım aldım
Salı gecesi Rumen hakemin ayrımcı ve ırkçı sözlerine maruz kalan Pierre Webo, İngiliz medyasının köklü kurumu BBC'ye konuştu. Maç gecesi uyumak için doktordan yardım aldığını belirten Webo, "Irkçılığa karşı savaşta 8 Aralık'ın öncesi ve sonrası olacak. Futbol hayatımın en zor 2-3 günüydü" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı futbol değil bambaşka olaylar konuşuldu. Rumen hakemin ayrımcı sözlerine maruz kalan Pierre Webo'nun duruşundan taviz vermemesi, PSG'li oyuncuların da protestoya katılmaları derken, UEFA da hakemleri değiştirmek zorunda kalmıştı. UEFA'nın soruşturma başlattığı olayla ilgili olarak ise Webo BBC'ye konuştu. Kamerunlu futbol adamı hayatının en zor günlerini yaşadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın en zor dönemi"
Bence 8 Aralık öncesi ve sonrası şeklinde olacak. Bu tarih hiç unutulmayacak. O gece uyumak için bir doktordan yardım almak zorunda kaldım. Açıkçası bu olaydan dolayı insanların bana odaklanmalarını istemiyorum. Ben bu olayın içinde olduğum için utanıyorum. Bu 2-3 gün benim kariyerimin en zor dönemiydi. Romanya'dan bana karşı saldırgan sözler de alıyorum.