Pierre van Hooijdonk: 'Ryan Babel, tepki çekecek ama...'

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan ve geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekibinden de ayrıldığını açıklayan Ryan Babel'in kısa süre içinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Yıldız futbolcunun vatandaşı ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden olan Pierre van Hooijdonk ise söz konusu transferle ilgili olarak Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Algemeen Dagblad gazetesiyle bir röportaj gerçekleştiren Hooijdonk, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabete vurgu yaparken "Hollanda'da son 10 yıla baktığınız zaman Ajax, PSV Eindhoven ve Feyenoord üçgeninde nadiren oyuncu alışverişi olduğunu görürsünüz. Ancak Türkiye'de bu tip transferler daha yaygın. Örneğin Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gitmişti." ifadelerini kullandı.

"Tepki çekecek ama doğru bir karar verdi"

Babel'in Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda Siyah Beyazlı tribünler tarafından pek hoş karşılanmayacağını belirten Hollandalı eski frikik ustası, "Türkiye'de biri size çıkıştığında bunu surat ifadesinden çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ancak bu, size manasız geliyor. Zira İngiltere'de durum çok daha farklı." değerlendirmesinde bulundu.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray'a transfer olarak sportif açıdan doğru bir karar verdiğinin de altını çizen 49 yaşındaki eski futbolcu, "Galatasaray, bu sezon şampiyon oldu ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Babel'in gerçekten çok özel bir kariyeri oldu. Çaptan düşmüşken yeniden bu seviyelere dönebilen bir oyuncuya futbolda pek rastlamazsınız. Ancak onun şu an son derece fit olduğunu düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da fazla oynarsa bir süre daha Hollanda Milli Takımı'nda yer alacaktır." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler