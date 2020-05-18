Pierre van Hooijdonk: Fenerbahçe’de güzel günler çok yakında

Sarı-Lacivertli formayı giydiği 2003-04 ve 2004-05 sezonlarının ikisinde de şampiyonluk yaşayan Pierre van Hooijdonk’tan mesaj var. Hollandalı unutulmaz golcü, beIN Sports’a yaptğı açıklamada, “Fenerbahçe şu anda şampiyonluk yarışının içinde değil. Takımın ihtiyacı olan tek şey yeni sezonun inşasına başlamak. Eminim ki Fenerbahçe için güzel günler çok yakın” ifadelerini kullandı.

PvH, Alex ile oynamaktan keyif aldığını söyledi. Van Hooijdonk, unutulmaz frikikleri için ise, “Gaziantepspor maçındaki frikiğim en iyi değildi ama çok önemli bir goldü. İstediğiniz kadar odaklanırsanız mükemmel bir frikik golü olur” diye konuştu.