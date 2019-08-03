Pierre van Hooijdonk: En faydalısı zor derslerdir

FANATİK ÖZEL / Yusuf Dursun

‘Sorun savunma hataları’

“Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında alınan farklı yenilgiler, hedefe kilitlenen bir takım için iyi dersler çıkartılacak bir sınav oldu. Zor geçen dersler en iyi ve en faydalı derslerdir. Bu tip maçlar takımı sertleştirir, yukarıya taşır. Futbolcuları daha da mücadeleci yapar. Özellikle savunma hataları dikkat çekti. Eğer bu düzeydeki takımlar böyle hatalar yaparsa, anında cezalandırılır. Bunun neticesinde oluşan skorlar, hem taraftarlarca hem de camia tarafından büyük hayal kırıklıkları yaşanmasına yol açar.”

‘Aradaki fark normal’

“Fenerbahçe yeni oluşan bir ekip. Bayern Münih ve Real Madrid ise iskelet kadrosunu sürekli koruyan ve üstüne yenilerini koyan, oturmuş takımlar. Bu dönem itibariyle aradaki farkın oluşması normaldi. Taraftarlarımız bunun bilincinde sonuçları değerlendirirse, takımlarının arkasında dururlar. Süper Lig’in başlamasına iki hafta var. Bu süre toparlanmak adına bana göre yeterli.”

‘Devlerin radarına girerler’

“Ferdi ve kaleci Altay’ı Real Madrid karşısında çok beğendim. Transferde Avrupa’nın dev takımlarının radarına kısa zamanda girerler. Kruse çok tecrübeli ve liderlik özelliği olan bir oyuncu. Fenerbahçe’ye çok katkısı olacaktır. Vedat Muric, yeteri kadar destek bulamadı. Eğer bu sorun çözülür ve toplar Vedat’lu buluşturulursa, golcü özelliğini her platformda ispat eder.”

‘Başkan, vizyon kazandırıyor’

“Ali Koç’un henüz yolunda başında ancak Fenerbahçe’ye büyük bir vizyon kazandırma çabasında. Takımdaki yapısal değişiklikler hemen alta yansımaz. Önemli olan eksikleri görüp, onları giderme çabasıdır. Özellikle Audi Cup gibi çok üst düzey bir turnuvada Fenerbahçe adının geçmesi bile Koç’un vizyonunu anlamaya yeter. Benim Fenerbahçeliler’e tavsiyem: Biraz sabır... yeni geleceklerin takıma adapte olması, tüm kötü saha sonuçlarının düzelmesini sağlar.”



