Arsenal'in Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Arsenal forması giymeye başlamadan önce Tottenham'a transferinin son anda gerçekleşmediğini söyleyen Gabonlu yıldız şu anda Tottenham'da oynamak yerine emekli olmayı tercih edeceğini dile getirdi.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Aubameyang, Tottenham'da forma giymek mi? Yoksa emekli olmak mı sorusuna, "Soru sormanıza gerek yok, zaten cevabı biliyorsunuz, emekli olurdum." şeklinde cevap verdi.

Olayın detaylarını da anlatan golcü futbolcu, "Biliyor musunuz bilmiyorum ama birkaç yıl önce Tottenham'a imza atmak üzereydim ve sonunda ne yaptıklarını bilmiyorum. O yüzden kesinlikle emekli olurdum. Sanırım o sırada St-Etienne'deydim, emin değilim ya da Dortmund da olabilir, tam olarak hatırlamıyorum. White Hart Lane'e gittim. Ertesi gün hiç cevap vermediler, asla geri aramadılar. Bu yüzden onlara karşı her oynadığımda neden ekstra motive olduğumu biliyorlar." ifadelerinde bulundu.



