Pierre-Emerick Aubameyang ilk golünü attı

La Liga devi Barcelona'nın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona formasıyla ilk golünden sonra sonra takla atarak kendine has gol sevincini yaptı.

Barcelona'nın yeni forveti Aubameyang, ligin 25. haftasında Valencia maçında takımının ilk golünü attı. Ligde Atletico Madrid ve Espanyol maçlarından sonra Barcelona formasıyle ligde ilk kez ilk 11 çıktığı müsabakanın 23.dakikasında gol atarak takımını öne geçiren isim oldu. Attığı gol sonrası büyük sevin yaşayan Aubameyang, bu sezon Barcelona forması ile 4'üncü maçına çıkmış oldu.



