Barcelona'nın yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang, yeni takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Mikel Arteta ile yaşadığı sorunun ardından Arsenal ile olan sözleşmesini fesheden ve Barcelona'ya transfer olan Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang, yeni takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Aubameyang mutluluğunu dile getirerek, "Burada olmaktan gerçekten mutluyum ve Camp Nou'da sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Barcelona bence dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve bu gerçek bir onur. Tecrübem var, üst liglerde oynadım ve buraya takıma yardım etmek ve her şeyimi vermek için geldim." ifadelerini kullandı.

Barcelona, Arsenal ile sözleşmesini fesheden Aubameyang ile son 2 yılı opsiyonlu olmak üzere Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.



