Ramazan ayına kısa süre kala sofralarımızdan eksik olmayan pide fiyatları belli oldu. Hem sahur hem de iftar sofralarının baş tacı olan ramazan pidesi, geçen yıl 2,5 liradan satılmıştı. Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Bilindiği üzere 2019 yılında İstanbul'da 350 gr olarak üretilen pide fiyatı 3 TL, Ankara'da 300 gr olarak üretilen pide 2,5 TL olmak üzere tüketicilere sunulmuştu.

Pide fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL

- 350 gr sade pide: 3 TL

- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL

- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL

- 500 gr sade pide: 4,50 TL

- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

Ramazan genelgesine göre, “İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.”

2020 Ramazan iftar çadırları olacak mı?

Genelgeye göre bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe, iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

2020 Ramazan ayı hangi gün başlayacak?

Ramazan Ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Tutulacak oruçların ardından bayram idrak edilecek. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı ise 31 Temmuz’da başlayacak 3 Ağustos’ta sona erecek.

Ramazan bayramı ne zaman?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.

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