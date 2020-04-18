Pide besin değerleri... Pide kaç kalori, zararlı mı?

Onlarca çeşidi bulunan pide, sade yapıldığında ekmek gibi tüketilebilmektedir. Pidenin üzerine et, peynir ve sebze koyulması, bambaşka bir lezzet ile tanıştırmaktadır. Sade pideler, özellikle Ramazan ayının vazgeçilmezlerindendir. Günlük yaşamda pide çok sık tüketilmekle birlikte her fırında pide bulmak mümkündür. Türkiye'nin birçok şehrinde meşhur pideciler vardır.

Pide besin değerleri

Pidenin içeriğinde bolca karbonhidrat ve yağ bulunmaktadır. Özellikle karbonhidrat bakımından son derece zengindir. Doyurucu özelliği ile dikkat çeken pide, günün her saatinde severek tüketilmektedir. Pide tüketirken temelde bir hamur işi olduğu unutulmamalı ve aşırı tüketiminden uzak kalınmalıdır. Lezzet avcıları kıymalı pideyi çok sevmekte ve bol tereyağı ile servis edilmesini istemektedir.

Pide kaç kalori?

1 porsiyon pide 350 kaloridir. Sade pide yerine kıymalı veya peynirli gibi pidelerin tercih edilmesi, kalori miktarını yükseltmektedir. Farklı boyutlarda ve şekillerde hazırlanan pideler, sofralarda yerini almaktadır. Yöreden yöreye pide tarifleri değişse de genel olarak pidedeki kalori miktarı son derece yüksektir. Pideyi seven ama kilo almak istemeyenler, ıspanaklı gibi sebzeli bir şekilde yapılanları tercih etmelidir.

Farklı fide çeşitleri nelerdir?

Harika bir lezzet olan pide, her türlü malzemeye uyum sağlamaktadır. Ana yemeklerin önüne geçerek sofraların yıldızı olan pide, birçok çeşide sahiptir. Hamur ile kıyma buluşturularak kıymalı pide yapılırken, her hali sevilen yumurta da pideye renk katmaktadır. Peynirli, pastırmalı, kavurmalı ve mantarlı çok sevilmektedir.

Pide zararlı mı?

Ekmek gibi şeker barındıran pide, kişiyi bağımlı hale getirmektedir. Efsane bir lezzet olan pideyi tüketecek olanlar, kalori miktarını hesaba katmalıdır. Pidenin içeriğinde sebze ve kıyma olması, protein miktarını yükseltmektedir. Pidenin içeriğinde bulunan karbonhidrat, azımsanmayacak kadar fazla miktara sahiptir. Lezzetli bir pide kaçamağı yapmak isteyenler, küçük porsiyonlar halinde tercih etmelidir.

Pide diyet yaparken yenir mi?

Diyet yapanlar, istediği her yiyeceği yiyememektedir. Pidenin içeriğindeki yüksek karbonhidrat miktarından dolayı diyet yapanlar fazla tüketememektedir. Çok sık olmamak şartıyla arada bir pide yenilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Önemli olan kendini kaybedip porsiyon miktarını büyütmemektir. Diyet yapanların kendilerine haftanın bir gününü ayırarak sevdikleri pideyi tüketmesi, onların daha motive olmasını sağlamaktadır.

Pide yerken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Sağlıklı bir şekilde yaşam sürmenin ilk koşulu, dengeli bir şekilde beslenmektir. Pidedeki karbonhidrat miktarının yüksek olmasının yanı sıra tadının lezzetli olması, insanları kararsız kılmaktadır. Lezzet tutkunları çok sık olmamakla birlikte arada bir kendilerine pide yeme güzelliği yapabilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Pide kıymalıysa, içeriğinde bulunan kıymanın durumu son derece önemlidir. Son tarihinin geçmemiş olması ve hangi hayvanın etinden olduğu bilinmesi gerekmektedir. Evde lezzetli pideler yapmak mümkün olduğundan, pide yenilecekse evde yapılması önerilmektedir. Eğer pide dondurulmuşsa önce çözülmesi beklenmelidir. Dondurulmuş olan pideleri doğrudan ısıya maruz etmek, yapılmaması gereken bir davranıştır. Pidede kullanılan bütün sebzelerin yıkanmış olması gerekmektedir.



