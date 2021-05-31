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Phoenix, Lakers deplasmanında seriyi eşitledi

NBA Play-Off'larında Phoenix Suns, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 100-92 mağlup etti ve seride 2-2'lik eşitliği yakaladı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 11:05 Son Güncelleme:
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Phoenix, Lakers deplasmanında seriyi eşitledi

NBA Play-Off’larında Phoenix Suns, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 100-92 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.

NBA Play-Off’larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nı ikinci sırada tamamlayarak 11 yıl sonra Play-Off’lara yükselen Suns, son şampiyon Lakers’ı yenerek ilk tur serisinde durumu 2-2’ye getirdi.

Suns’ta Chris Paul 18 sayı, 9 asist, Devin Booker 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Jae Crowder 17 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, DeAndre Ayton 14 sayı, 17 ribauntla galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Lakers’ta LeBron James 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Marc Gasol 12 sayı, 8 ribaunt, sakatlanarak ilk yarıda 19 dakika sonunda oyun dışı kalan Anthony Davis ise 6 sayı, 4 ribaunt kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bacak kaslarında gerilme tespit edilen Davis’in sonraki mücadelede görev alıp almayacağı, maç günü yapılacak testler sonrası belli olacak.

Gecenin sonuçları

Atlanta Hawks-New York Knicks: 113-96 (3-1)

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 92-100 (2-2)

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-141 (1-3)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 81-106 (2-2)

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