Philly Fusion 50 milyon dolarlık yatırımla kendi arenasını açıyor

60 bin metrekarelik alanıyla aynı anda 3,500 seyirciyi ağırlayabilecek kapasitede olacak olan Fusion Arena yalnızca Overwatch Ligi için değil, çeşitli eğlence ve sahne performansları için de kullanılabilecek.

Arena ile ilgili yorumda bulunan yerel bir organizasyon şirketi, Fusion Arena’nın ülkelerindeki rekabetçi oyun ve sporlarla ilgili altın standartları belirleyecek potansiyalde olduğunu ifade etti. (Playerbros)