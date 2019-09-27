Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Derby County'de de başını şanssızlıklardan kurtaramıyor. Takımın salı günü düzenlenen akşam yemeği etkinliğinin ardından evlerine dönmeyi reddeden üç futbolcusu Mason Bennett, Tom Lawrence ve Richard Keogh, mekandan dönüşte korkunç bir trafik kazasına karıştı.

Alkollüyken araba kullandıkları tespit edilen Bennett ve Lawrence hakkında soruşturma başlatılırken kazada yaralanan takım kaptanı Keogh'unsa sezonu kapattığı ve futbol hayatının tehlikede olduğu öğrenildi. Derby'nin bir başka oyuncusu Tom Huddlestone tarafından çekilen ve Bernett'in kazadan önce tuvalet pisuvarına kustuğunu kanıtlayan görüntüler ise büyük tepki uyandırdı.

Cocu'dan açıklama!

Olayın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Cocu ise "Bu, kulüpteki herkes için son derece kötü bir hadise. Salı günü antrenmandan sonra takım hâlinde bir şeyler yapmak istemiştik. İlk olarak footgolf oynamayı düşündük ama hava çok kötyüdü. Bunun üzerine planımızı değiştirdik ve önce bowling oynamaya, ardından da akşam yemeğine gittik. Pek çok oyuncu 20.00 civarında mekandan ayrıldı ancak küçük bir grup barda kalmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kazanın kendilerine pahalıya patladığını vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Kaptanımız, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak. Kendisiyle görüştüğümde yıkılmış bir hâldeydi. Sonuç olarak bu olaya karışanlar, çok büyük bir hata yaptılar ve topluma kötü örnek oldular. Dolayısıyla bunun sonucuna da katlanacaklar." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler