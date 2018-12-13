Fenerbahçe'ye geldikten sonra alınan sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan ve Kadıköy'de 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından resmen olmasa da görevine son verilen Phillip Cocu, bugün kulüpten yapılan resmi açıklamanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Kulübe, taraftarlara ve başkan Ali Koç'a teşekkür eden Cocu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün kulüple karşılıklı bir anlaşmaya vardık. Kulübe, taraftarlara ve sayın Ali Koç'a bana duydukları güven dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Malesef, kulübün şu an için sahip olduğu kaynaklarla, hak ettiği yere gelmesini sağlayamadık. İstanbul'daki hayatımız çok kısa sürse de bu şehre ve kulübe adeta aşık olduk. Kulübe ve taraftarlara en iyi dileklerimi sunuyorum. Yeniden Fenerbahçe...