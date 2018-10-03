Phillip Cocu Skrtel’e sarıldı

Fenerbahçe'de Neustadter-Reyes ikilisinin oynadığı maçlarda hüsran yaşayan Phillip Cocu, Martin Skrtel’in sakatlıktan kurtulmasıyla rahat bir nefes aldı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 06:00
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Stoperde Neustadter-Reyes ikilisinin sergilediği performans, taraftarlara adeta kabus yaşattı.

Bu ikilinin görev yaptığı karşılaşmalarda Dinamo Zagreb’den 4, Beşiktaş’tan 1 ve ilk 6 haftada 5 gol atabilen Rize’den ise 3 gol yendi.

Tam da böyle sıkıntılı bir dönemde Martin Skrtel’in sakatlıktan kurtulması, Phillip Cocu’ya rahat bir nefes aldırdı. Hollandalı teknik adam dünkü antrenmanda Slovak stoperle yakından ilgilendi. İkilinin keyifli bir şekilde sohbet etmesi dikkat çekti.

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