Phillip Cocu kabustan uyanamıyor

İngiltere’de Premier Lig’in bir altı olan Championship’te Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Phillip Cocu’nun hocalığını yaptığı Derby County, sezona çok kötü başladı. Sezonun ilk maçında Huddersfield’i 2-1 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, ardından Cocu ile birlikte inişe geçti.

Derby, sonrasında oynadığı 6 mücadelede 4 beraberlik alırken, 2 kez de yenildi. 24 takımlı ligde 7 puanla 19. sırada yer alan Hollandalı teknik ekibin ekibi önümüzdeki hafta sonu da Leeds United’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.