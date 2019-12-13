Phillip Cocu: Ferdi’yi bana verin

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon yaptığı ilk transferlerden biri, Hollanda’nın NEC Nejmegen takımından Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Bunda, takımın başına geçen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun da payı vardı.

Cocu’nun Fenerbahçe macerası umduğu gibi gitmedi ve geçen sezonun 10. haftasında kovuldu. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Frank Lampard’ın ardından İngiltere Championship’te mücadele eden Derby County’nin başına geçti.

Premier Lig’e çıkma yarışında gerilerde kalan Phillip Cocu, devre arasında kadrosunu güçlendirecek. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Cocu’nun isteklerinden biri de Ferdi Kadıoğlu...

‘Gelişimi için iyi olur’

Geçtiğimiz sezon takımın yıldızları olan orta saha oyuncuları Mason Mount ve Harry Wilson’ın yerini dolduramayan 49 yaşındaki menajer, Fenerbahçe’den eski öğrencisini sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Cocu, Sarı-Lacivertliler’de son haftalarda bulduğu şansı iyi değerlendiren 20 yaşındaki oyuncunun gelişiminde bu transferin önemli bir adım olacağı görüşünde. Ersun Yanal ve yönetim ise bu konuda çekimser. Son karar, ligin ilk yarısı bittikten sonra verilecek.

Derby’nin taraftar sitelerinde ise Ferdi Kadıoğlu’nun transferiyle ilgili anket açıldı. Genç yıldızı takımda görmek isteyenler daha fazla.