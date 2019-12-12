Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa takımlarının da dikkatini çekmeye başladı. İngiliz basını Ferdi Kadıoğlu'nun gerek Fenerbahçe'de gerekse de Hollanda U-21 takımında gösterdiği performansa dikkat çekti ve kendiyle ilgilenen kulübü yazdı.

4 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER

Habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Derby County 20 yaşındaki Ferdi'yi transfer etmek için harekete geçecek. İngiliz ekibinin 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

OYNADIKÇA FİYATI YÜKSELECEK

Haberde ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'de daha fazla şans buldukça değerinin artma ihtimali de ifade edildi. Comolli'nin de planı bu şekilde!

FENER'İN YENİ ELJİF ELMAS'I

Comolli sezon başında Yanal'a "Şans tanırsak Eljif Elmas gibi değerlenebilir" dileyek takımda kalmasını sağlamıştı. Ferdi için biçilen değer şu an için cazip değil.

TARAFTAR 11'DE İSTİYOR

Fener taratarından Ferdi Kadıoğlu'na müthiş bir destek var. Hem sanal alemde hem de tribünlerde Ferdi'yi sahada görmek istediklerini herkese hissettiriyorlar.

Kaynak: Takvim