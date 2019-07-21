Championship Ligi ekiplerinden Derby County, yeni menajeri Phillip Cocu'yu basına tanıttı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına getirilen ancak ligin 10'uncu haftasında alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası sonrası görevine son verilen Hollandalı teknik adam, medya mensuplarına yaptığı açıklamada Sarı Lacivertli kulüpteki günlerinden de bahsetti.

Fenerbahçe'de yaşadığı başarısızlığın kulüplere olan bakış açısını hiçbir şekilde değiştirmediğini vurgulayan Cocu, "Başkan Ali Koç'un kafasında kesin fikirler vardı ama bazı nedenler ötürü bunlar hayata geçmedi. UEFA'nın uyguladığı bazı yaptırımların da bunda payı vardı. İstediğimiz gibi çalışamadık ama futbolun içinde bunlar var." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler