Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan İstanbul ekibi, Ahmed Touba, Mounir Chouiar, Mesut Özil, Patryk Szysz, Lucas Biglia, Alper Karaman, Francis Nzaba, Eren Karaağaç ve Bertrand Traore'nin ardından Bandırmaspor'un yıldızı Philippe Keny'yi transfer etti.

1.2 milyon Euro bonservis, 3 yıllık sözleşme

İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Süper Lig ’in kapısından dönen Bandırmaspor’da attığı 14 gol ve 7 asistle yıldızını parlatan 23 yaşındaki forveti 1.2 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı. Yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 23 yaşındaki forvet, her sezon için 400 bin Euro kazanacak. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek Keny, sağlık kontrolleri sonrası resmi imzalar atılacak.